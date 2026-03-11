◇オープン戦オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日ZOZOマリン）オリックス・西川が、敵地の寒空を切り裂く放物線を描いた。4回先頭で先発右腕・木村の145キロ直球を完璧に捉えた。今春のチームオープン戦1号となる一発は、右翼席中段にまで到達した。「寒いからあまりバットが振れていなかったですけど、逆にそれで力が抜けて良かったかもしれない」試合前時点でオープン戦打率は・111（9打数1安打）だった。それでも