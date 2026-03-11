【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比３４・２９ドル安の４万７７０６・５１ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。原油価格の下落を受け、一時、５００ドル近く上昇する場面もあったが、イラン情勢の先行きに対する懸念から、午後にかけて売りが優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１・１５ポイント高の２万２６９７・１０だった。