NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5242.10（+138.40+2.71%） 金４月限は反発。時間外取引は、イラン戦争の早期終結期待を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、買い戻されて堅調となったが、ドル安が一服すると、上げ一服となった。 MINKABU PRESS