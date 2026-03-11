NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均47706.51（-34.29-0.07%） S＆P5006781.48（-14.51-0.21%） ナスダック22697.11（+1.16+0.01%） CME日経平均先物54900（大証終比：+440+0.80%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュ&