米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.590（+0.054） 米10年債4.154（+0.058） 米30年債4.787（+0.074） 期待インフレ率2.349（+0.020） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エ