「朝ドラ」ことNHK連続テレビ小説に出演したあの女優が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケでモロッコへ！ラグジュアリーホテルのスパでサウナやマッサージを体験して、癒しのひと時を過ごした。 【TVer】朝ドラ女優「初めての感触……まさかこれがパスタとは思えないですね」モロッコの伝統料理クスクスを作って食べた感想は？ あの女優とは、2017年度に放送されたNHK連続テレビ