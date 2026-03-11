■サンコール 1,969円(+400円、+25.5％) ストップ高 サンコール [東証Ｓ]がストップ高。米子会社のサンコール・アメリカが2月にセンコーアドバンス（三重県四日市市）の米子会社と「SNコネクタ」のライセンス取得契約を締結したと発表した。サンコールは10日、同契約により大手AIクラウド需要向けで立ち上げ、初年度に売上高10億円の増加を見込んでいることを公表しており、好感した買い