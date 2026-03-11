◎キャンプでウエートトレを欠かさなかったDeNA・相川監督。横浜に戻ってからは「早い時間から（トレーニング室に）選手がいるので」と選手ファーストで控えめにしているが「（挙げる）重さは負けてませんよ」。現役時代の“貯金”がまだまだあるそうです。◎ソフトバンク・小久保監督はアルメンタがWBCメキシコ代表でベンチ清掃をしているとの報道を受け「いい文化を広めているみたいですね」。指揮官の教えが根付いています