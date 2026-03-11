◇オープン戦巨人2−2ソフトバンク（2026年3月10日宇部）侍ジャパンにサポートメンバーとして参加していた巨人の中山が、1軍合流後の初実戦で安打を放った。「5番・右翼」で出場し6回1死から遊撃内野安打。一塁へヘッドスライディングしてもぎ取り「結果が全ての世界。ああいうヒット1本が凄く大事」と振り返った。チームに戻ってからは練習時間確保のため、ファームで調整してから1軍に合流。開幕スタメンへアピールを