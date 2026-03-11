3カ月ぶりの実戦となった共同通信杯（7着）を使われ、ガリレアが型通りに状態を上げている。ポリトラックコースの1週前追いでは大きく先行した僚馬に3馬身先着。清水英師も「具合は良い」と太鼓判を押す。今回は前走に続く1800メートル戦。指揮官は「前走はハナに立って一生懸命走り過ぎた。前半（1000メートル通過）59秒台は速かったね。理想は前に壁をつくって脚をためる形。末脚を生かせれば」とレースプランを思い描いてい