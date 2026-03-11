得意距離で重賞タイトルをつかみ取る。京成杯10着からの巻き返しに燃えるジーネキング。相田助手は「距離的なものがあるのかな。右にもたれる面は新馬の頃からあったけど、それを差し引いても少し長いかも」と近走の敗因を分析する。2000メートルの重賞は2戦連続で大敗したが、今回は【1・2・1・0】の1800メートル戦。「ためて切れるタイプではないし、前々で運べれば」と反撃へ力を込めた。中間の状態は右肩上がり。1週前にW