フレイムスターは3走前に初ブリンカー装着で逃げ切りV。宮下助手は「前の馬に近づくと怖がるところがある。逃げて結果が出ましたね」と振り返る。前走セントポーリア賞は逃げ粘れず6着も勝ち馬に早めにプレッシャーをかけられ、上がり3F32〜33秒台の脚を求められる瞬発力勝負も向かなかった。「状態は良くなっていると思うので展開がかみ合えば」とポイントを挙げた。