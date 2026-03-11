中央初参戦となる川崎所属のロードレイジングが小向トレセンで火曜追いを行った。川崎の増田充宏（レースは笹川翼）を背にダートコース単走で、馬なりのまま5F63秒9〜1F12秒3をマーク。加藤誠師は「調子自体は平行線で悪くないと感じている。初めての芝コースであるため、どのくらいの適性があるか。また、当日の馬体重が鍵になると思う」と、初物尽くしの一戦に向けてポイントを挙げた。