◇オープン戦巨人2−2ソフトバンク（2026年3月10日宇部）巨人の石塚が熱男ばりの覇気で先制打を放った。「8番・三塁」で出場し、2回2死一、三塁から「いいところで打てた」と先制の右前適時打を放った。熱男こと侍ジャパン・松田野手総合コーチのような声出しを求めていた阿部監督からは、試合前に愛のノック。大きな声を出しながら汗を流し「ああいうのが生きたのかなと。初球から積極的に振りに行けた」と感謝した。