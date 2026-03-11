◇オープン戦巨人2−2ソフトバンク（2026年3月10日宇部）スーパードクターゼロだ。巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が10日、オープン戦のソフトバンク戦に先発。5回5安打、無四球で無失点と快投した。これで今春は紅白戦、練習試合を含む実戦5試合で13回連続無失点。開幕ローテーション入りへ大きく前進した。竹丸が止まらない。圧巻は1点を先制した直後の2回だった。「点を取った後だったので、