土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演するドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』が、テレビ朝日系にて4月8日より毎週水曜21時に放送されることが決まった。土屋と佐藤は初共演。【写真】「たおちゃん…？？」土屋太鳳、ヘアカットで雰囲気ガラリ「超絶かっこいい」「美しい」君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした、かつ