ACIDMANが4月1日、LIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』をリリースする。同映像作品は全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞のファイナルとなる7年ぶり7度目の日本武道館公演の模様を収録したものだ。ライブ映像作品発売に先駆けて、ティザー映像とジャケット写真、購入者特典絵柄が公開となった。ライブSEでもある「最後の国 (introduction)」の音源と手拍子で構成された本ティザー映像は、“