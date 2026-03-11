◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）待ちわびた１本が出た。巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１０日、実戦１２打席ぶり安打となる先制適時打を放った。２回２死一、三塁、１ボールから東浜の内角１４６キロの直球を右前に鋭くはじき返し、「いいところで打てたので、それは良かったです」。勝負強さを発揮し、胸をなで下ろした。試合前まで、対外試合で１１打席連続無安打。オープン戦の打率は１割４分３厘と