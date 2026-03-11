RAZORS EDGEが4月22日、7thフルアルバム『SUPER RED』をリリースする。前アルバム『RAW CARD』から10年6ヵ月ぶりとなるオリジナルアルバムは、結成30周年という節目に放たれる記念碑的作品でもある。アルバム『SUPER RED』制作のきっかけは記念すべき30周年にあったようだが、その内容は決して懐古主義的なものではなく、あくまでも今のレイザーズを詰め込んだ意欲作として届けられる。レイザーズらしさを感じさせつつも新たな方法