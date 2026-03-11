◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの周東が足だけでなく、パワーも見せつけた。ＷＢＣで初先発し、１点リードの８回２死一、二塁で３ラン。内角の直球を振り抜き、右翼席へ豪快に放り込んだ。自慢の快足ではなく、駆け足でダイヤモンドを一周。「まさかこういう舞台で打てるとは思っていなかった。ホームランバッターの皆さんのように歩くことができず、すぐ帰ってきちゃいました」