◇オープン戦西武1−2阪神（2026年3月10日甲子園）獅子のルーキーはスーパードクターKだ。西武のドラフト2位左腕・岩城（中大）が、2番手として5回に登板。2者連続三振を奪うなど1四球で無安打3三振を奪った。「無失点で帰ってこられているのが一番ですね」オープン戦デビューだった1日のソフトバンク戦では、救援で全球直球勝負の3奪三振など1回無安打無失点。この日も含めて3試合で3回を投げ7奪三振と奪三振率は驚異