俳優の河合優実（２５）がＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」の新ナレーターに就任し、１０日、都内の同局で会見した。超一流たちの仕事論に迫る密着ドキュメンタリーで、２０年目に突入。現在は特集枠となっており、１６日放送の「津軽海峡、マグロに愛された男マグロ漁師・菊池武一」から担当する。放送開始当初から語りを務める俳優・橋本さとしとの２人体制となる。２０１０年からナレーターを務めていた俳優・