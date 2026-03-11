鼻差2着に敗れた昨年のリベンジが懸かるホウオウビスケッツ。担当の中尾助手は「この中間の放牧で心身とも、さらに成長した感じ。どっしりした体つきで帰ってきた。落ち着きが出たのも大きい」と語る。「中京は合っている。この2戦はスムーズさを欠いたが、能力を出し切れればチャンスはある」。24年函館記念以来、2つ目の重賞タイトルを目指す。