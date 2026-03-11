俳優の土屋太鳳（３１）とｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が４月８日スタートのテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜、後９・００）にＷ主演することが１０日、分かった。「相棒」など数々の人気作を生み出してきた“水９”に、爆走するトラックが舞台という、前代未聞の刑事ドラマが誕生。共演には同枠で放送された「刑事７人」出演の北大路欣也（８３）、同じく「特捜９」主演の２０ｔｈＣｅｎｔｕ