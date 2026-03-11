アーバンシックが24年菊花賞以来の勝利を懸けて今年初戦に挑む。武井師は「休み明けでも体調は整っている。香港ヴァーズ（2400メートル）は向正面で掛かってしまったが、2000メートルなら折り合えるし、しまいの脚を生かせる」と巻き返しに向けて闘志。「三浦が調教に乗ると、折り合いがスムーズ」と初めてコンビを組む鞍上にも期待を寄せていた。