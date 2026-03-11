「オープン戦、ロッテ１−４オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスの２番・西川龍馬外野手が四回、チームの今オープン戦１号となるソロ本塁打を放った。木村の直球を振り抜き「打ったのはストレート。力感なく、うまく振り抜けて捉えることができた」と手応えを口にした。試合前までは９打数１安打と目立てていなかった。２７日の開幕へ「なるべくいい状態で入れるように」と、上向かせていく。