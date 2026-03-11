◇オープン戦西武1−2阪神（2026年3月10日甲子園）先発した西武の高橋光は4回、中川にソロを浴びたが4回2安打4奪三振。前回登板だった4日の日本ハム戦から、ストライク先行を修正点として意識したといい「空振りを取ることもできて、全体的には合格点の内容だった」と手応えを口にした。西口監督も「良かったんじゃない。球速もそこそこ出ていた。変化球でも三振を取っていたし」と評価した。