「オープン戦、ロッテ１−４オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）軽率なプレーに、容赦はなかった。ロッテ・サブロー監督は走塁でミスのあった友杉を、懲罰交代させた。「あのプレーは僕は許せないですね」。試合後は冷静な口調ながら、厳しい姿勢を見せた。問題のプレーは三回。友杉は無死から敵失で出塁した。次打者・高部の投ゴロで、相手投手は二塁に送球。判定はセーフだったが、アウトと勘違いした友杉は