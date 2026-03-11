開幕から打ちまくっている大谷は、ライバルからすれば、当然脅威だが…(C)Getty Images3月10日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦で、チェコ代表と対戦。中盤5回まで相手先発のサトリアに無得点に封じ込まれる苦しい展開となるも、8回に先制点を挙げると、猛打が爆発して一気に9得点。結局、9-0と快勝して開幕4連勝と最高の状態で米マイアミに乗り込む形となった。