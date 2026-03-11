今冬の五輪で異彩を放ったリウ。そのパフォーマンスはロシアで論争のタネとなった(C)Getty Images今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪では、フィギュアスケートが小さくない話題を提供した。とりわけ上位争いがし烈を極めた女子シングルは、金メダリストとなったアリサ・リウ（米国）をはじめ、坂本花織、中井亜美、千葉百音の日本勢も世界的にクローズアップされた。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ