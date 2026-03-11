「ＡＣＬＥ・決勝トーナメント１回戦、町田１−０江原」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）第２戦が行われ、１次リーグ首位通過の町田はホームで江原（韓国）に１−０で勝利。第１戦（０−０）との合計スコアで上回り、準々決勝進出を決めた。前半にＭＦ中村帆高（２８）が頭で得点した。準々決勝以降は４月にサウジアラビアで集中開催される予定。アクシデントを乗り越え、町田が初出場のＡＣＬＥで８強進出を決めた。前半