◇オープン戦ロッテ1−4オリックス（2026年3月10日ZOZOマリン）ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（29）が右手人さし指を負傷し、開幕は微妙な状況となった。家事をしている際にナイフで指を切ったもので「抜糸を含めて（包帯などが）全部取れるのが7日から10日」とサブロー監督。今後については「回復次第。まあ、大丈夫でしょう」と話したが、この日予定されていた入団会見も中止となった。昨季はDeNAで10勝を挙げ、