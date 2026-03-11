「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）存在感を発揮したのは昨オフから野手に転向した阪神・西純矢。途中出場し、同点の八回に勝ち越し適時打を放ってみせた。また、中川勇斗が四回に左翼へ先制ソロ。これでオープン戦４試合連続安打と左翼の開幕スタメンを大きくアピールした。「やはり健康が重要」と藤川球児監督、主な一問一答は以下の通り。◇◇−中川は連日の活躍。「やはり健康であることが