8カ月前の借りを返す。14日は鹿島・鬼木監督にとって古巣との対決となる川崎F戦。「楽しみはある。期待に応えられるような戦いをしたい」と意気込んだ。昨年7月の前回対戦では敵地で1―2の逆転負け。「あれがあったから優勝があったとも言える」と振り返るように、敗戦を機にチームは生まれ変わった。J1王者として迎える因縁の相手との再戦。4連勝中と今季も強さは健在で「アグレッシブに戦いたい」と闘志を高めた。