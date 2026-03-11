「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）先発した阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が甲子園初登板で３回無失点。最速１５３キロの直球に加え、鋭く曲がるスイーパーがさえ渡った。デイリースポーツ評論家の井川慶氏も「こういういい投手も日本に来るんだな」と賛辞を贈った。◇◇初めてルーカス投手を生で見ましたが、こういういい投手も日本に来るんだなという