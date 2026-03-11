川崎FのDF佐々木が14日の鹿島戦に向け、マルチロールでの貢献を誓った。敵将は2季前まで川崎Fを率いた鬼木監督。7日の練習試合ではセンターバックに加えて左右のサイドバックとしてもプレーした佐々木は「弱点を突いてくると思う。どのポジションにどの時間帯に入っても抑えられるように」と訴えた。昨年5月11日の対戦時は自ら先制点も逆転負け。攻撃参加にも意欲的なDFは「できれば自分のゴールで倒せるように」と力を込め