前節の横浜M戦でJ1初先発したFC東京のDF大森が今度は兄弟対決に挑む。14日に兄・渚生（しょう）が所属する水戸とアウェーで対戦する。過去武者修行先のJ2では4度対戦経験があり、1勝2分け1敗の五分。初めて舞台をJ1に移しての激突に「ずっとヴェルディのアカデミーにいたので、負けず嫌いでずる賢い兄でした。とにかくJ1で対戦できたらいい」と意気込んだ。