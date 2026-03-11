「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）気温５度の極寒のハマスタ。冷たい風に突きつけられながらも、ＤｅＮＡ先発のジョン・デュプランティエは研ぎ澄まされた対応力を発揮し、４回を４安打１失点でまとめた。「気温が低いことも重なって、制球面においてはベストな感じではなかったんですけど、（捕手の山本）祐大といろいろ話し合った中で、しっかりと投げ抜くことができた」。初回の立ち上がりは