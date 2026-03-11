◇オープン戦ロッテ1−4オリックス（2026年3月10日ZOZOマリン）高卒3年目のロッテ・木村が先発し6回5安打2失点とまずまずの投球を見せ、自身初の開幕ローテーション入りに前進した。初回1死三塁から太田に先制中犠飛を許し、4回は西川にソロを被弾。2回以外は先頭打者に出塁を許したが、6回を79球でまとめた。「先頭にボール、ボールから入ってしまう場面が多かったので、そこは反省」と振り返ったがサブロー監督は「悪