東日本大震災から15年。今でもあの日の悪夢を一度も忘れたことはないと、福島県福島市出身の遠藤汰月（20＝伊藤伸）は言う。「小さい頃（5歳）だったけど、記憶は鮮明に残っている。あの時は福島市内の保育園にいた。想像以上の揺れで、何が起こっているのか分からなかった。急いで外に出たら、建物の壁がはがれていて…。想像を絶する怖さでした」市内の実家は激しく損傷。断水も重なり、1カ月近く伊達市の祖母宅で過ごした