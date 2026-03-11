福島県双葉町の海沿いにある表示。この先は帰還困難区域で、立ち入ることはできなかった＝10日午前2万2千人を超える犠牲者が出た2011年の東日本大震災は11日、発生から15年となった。岩手、宮城、福島3県の被災地では遺族らが犠牲者を悼み、戦後最悪の自然災害の教訓を継承する決意を新たにした。インフラはほぼ整備された一方、まちづくりやなりわい再建の遅れ、人口減などの課題が露呈。福島では、東京電力福島第1原発事故によ