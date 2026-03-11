「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）玉鷲は悔しげにタオルで顔を拭った。幕内出場を１４７０回とし、史上１位の旭天鵬（現大島親方）に並んだ一番は黒星。右のど輪で攻めるも、正代に反撃を許して押し出された。３連敗を喫し「（記録達成は）うれしいですが、複雑です」と心境を語った。土俵に上がり続ける偉大さは変わらない。自身の記録に並ばれた大島親方は「すごいと思うよ。前よりも強いんじゃ