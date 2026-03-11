◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）希望が膨らむ快音が響いた。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の一振りに東京Ｄが熱狂した。両チーム無得点の４回１死一塁。カウント３―１から先発右腕のサトリアが投じた内角高め直球に反応した。高々と舞い上がった打球は左翼フェンスに直撃する二塁打。あと約５０センチでスタンドインという一撃で３試合ぶりにＨランプをともした。試合前時点で