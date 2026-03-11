◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）ペナントレースさながらの継投だった。7回の及川から8回のモレッタ、そして9回の岩崎へ。一人の走者も許さないパーフェクトリレーは、26年猛虎の「勝利の方程式」の宣言に等しかった。モレッタは3つのアウトのうち2つを中飛に打ち取った。いずれも、球速以上の威力を感じさせる146キロ直球で押し込んだ。「まだ練習試合という感覚。（球は）良い走りをしていると思う