◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグBブロック JFE東日本5−3日本製鉄石巻（2026年3月10日大田）JFE東日本は5―3で日本製紙石巻を破り、無傷の3連勝で決勝トーナメント進出を決めた。4回に代走で途中出場した岡本が、同点の5回2死満塁から右越えへ走者一掃の3点適時三塁打を放った。今大会初出場で決勝トーナメントでの起用へアピールに成功し「全員で戦い、優勝できるように頑張りたい」と気持ちを新たにした。