◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック 明治安田生命9−5パナソニック（2026年3月10日神宮）明治安田は16安打で逆転勝ちし、2勝1敗で大会を終えた。本田将章新監督は「初戦のコールド負けから選手が切り替えてくれた。失点が多いのでこれから整備していかないと」と課題も挙げた。国学院大出身のルーキー榊原も連投で2イニングを投げた。4安打で1点を失ったが、5奪三振とボールに力があった。WBCブラジル