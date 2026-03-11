◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグBブロック セガサミー6−4西部ガス（2026年3月10日大田）決勝トーナメント進出はならずも、2勝1敗で大会を終えたセガサミーの佐藤俊和新監督は「勉強になりましたし、大会に出場することができて良かったです」と手応えを口にした。即戦力の期待を受ける立大出身の最速151キロ右腕・吉野は6回から救援し、2イニングを2安打無失点と上々のデビュー。「元気はつらつにフレッシュ