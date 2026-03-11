◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）阪神・中川勇斗捕手（22）が10日、西武とのオープン戦（甲子園）に「3番・左翼」で先発し、4回1死から左翼席へ先制ソロを放った。先輩・大山の助言が生きた今春1号は、京都国際3年夏以来の甲子園アーチ。プロでは2軍公式戦も含めて初だ。6日ソフトバンク戦から4戦連続安打と好調を維持し、待望の一発も飛び出した若虎。開幕左翼にまた一歩前進した。1メートル72、76キロ