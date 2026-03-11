◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）ディベイニーが甲子園初安打を放った。2回、高橋光の151キロ直球を強烈なライナーで中前に運んだ。教育リーグなども含めて実戦では2月22日ヤクルト戦以来7試合、21打席ぶり安打となった。「開幕まであと数週間の時期に、このような感覚で打てたのはプラス。継続したい」オープン戦は、失策を犯した6日ソフトバンク戦以来3試合ぶりの出場だった。その間、教育リーグに2