ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が１０日、都内で行われたアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに、岡咲美保（２７）、豊口めぐみ（４８）、前野智昭（４３）と出席した。イベントでは同作の４ＤＸ上映が決定したことが発表された。すると堂本は「映画館に行ったことがない。こちら（壇上）側しか知らない」とまさかの発言で驚かせた。ＤＯＭＯＴＯの楽曲をよく聞いていた